Damiano David ha annunciato il suo primo album solista, ‘Funny Little Fears’

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Funny Little Fears, il primo album solista di Damiano David, vedrà la luce il 16 maggio. Dopo il successo mondiale con i Måneskin, il cantante si prepara debuttare con un album da solita dopo i singoli che hanno già anticipato il disco (Born With a Broken Heart, Silverlines e Next Summer).

In un messaggio ai fan, l’artista ha spiegato il significato dietro il titolo dell’album, riflettendo sulle sue paure e sul percorso personale che lo ha portato a trasformarle in musica: «Ho sempre avuto paura dell’altezza, dell’oscurità, di me stesso. Ma ho scritto un manuale per affrontare le paure. Spero possa essere utile anche a voi». Questa la copertina:

Parallelamente all’uscita del disco, Damiano ha anche annunciato un world tour che lo porterà sui palchi di oltre 30 città tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Per l’Italia, l’appuntamento è il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, mentre a Roma la data dell’11 ottobre al Palazzo dello Sport è già sold out, con un nuovo show aggiunto il 12 ottobre.