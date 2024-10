Damiano David, ecco il secondo singolo ‘Born with a Broken Heart’

Damiano David ha pubblicato un nuovo singolo solista, il secondo della sua carriera extra Måneskin. Born with a Broken Heart non è una ballata come Silverlines, che è uscita quattro settimane fa e che negli Stati Uniti è stata presentata da Jimmy Fallon, ma un uptempo orecchiabile e vagamente anni ’80. Uplifting, direbbero gli anglofoni.

«Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio, mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi», dice Damiano in un comunicato stampa. «Tutto questo è successo nel momento in cui stavo iniziando la più importante relazione della mia vita e la paura di non essere pronto o all’altezza era enorme. Penso che questa canzone sia stata un modo per dare un senso a quello che provavo, guardando il tutto da una prospettiva meno spaventosa. Sono felice di non sentirmi più così adesso, ma penso che molte persone possano ritrovarsi in questo senso di inadeguatezza».

In merito al video che uscirà alle ore 13 di oggi e che è diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Madison Beer, Tinashe, Sofi Tukker), «rappresenta la mia fantasia. Un mondo dove, indipendentemente da tutto, una volta varcata la porta, tutto diventa magico e bello. È un modo per dire che non tutto ciò che è negativo ti farà del male, ma a volte ti porterà effettivamente al capitolo successivo della tua vita. Tutti abbiamo la capacità di trasformare le esperienze negative in qualcosa di significativo per noi».

Non è ancora noto quando uscirà l’album solista di Damiano. Lunedì 28 verrà invece pubblicata la performance di Born with a Broken Heart al Tonight Show di Fallon.