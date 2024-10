Damiano David ha presentato tre brani inediti nel suo primo show solista a New York

La sera del 28 ottobre, Damiano David ha avuto il suo debutto da solista sul palco: è successo a New York a Le Poisson Rouge, nel Greenwich Village, con un show dal titolo “An Evening With Damiano”. Il frontman dei Måneskin ha usato l’occasione per presentare dal vivo tre nuovi brani inediti tra quelli che andranno a comporre il suo primo disco in solo.

La serata è iniziata con Silverlines, primo singolo presentato a fine settembre. È stato poi il turno di Born With a Broken Heart, uscito questo 25 ottobre, e a seguire Next Summer, Voices e The Bruise.

Parlando con NME del disco in arrivo, David lo ha descritto come «eccessivo, drammatico, teatrale. Sarà decisamente più personale. Parlerà di che cosa significhi essere vivo, soprattutto ai nostri tempi».

Guarda alcuni video della performance:

Damiano David✨live in NY "Silverlines" 28/10/24 Le poisson rouge

Damiano David - Born With A Broken Heart - le poisson rouge (LPR) - NYC - 10/28/24

Damiano David - The Bruise (NEW SONG FULL) - le poisson rouge (LPR) - NYC - 10/28/24

