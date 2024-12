Damiano David ha annunciato un tour mondiale

Damiano David va in tour solista (mondiale). È la prima volta per il frontman dei Måneskin, che a partire da settembre 2025 terrà oltre 30 date. C’è anche l’Italia, con Milano (il 7 ottobre all’Unipol Forum) e Roma (l’11 ottobre al Palazzo dello Sport). Si comincia l’11 settembre dalla Polonia con Varsavia.

Il World Tour 2025 (prodotto da Vivo Concerti) toccherà poi diverse città europee – tra cui Berlino, Amsterdam, Madrid, Barcellona e Londra – e di seguito si sposterà in Australia e in Giappone. A chiudere saranno le leg in Sud America, prima, e in Nord America, dopo.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di lunedì 16 dicembre. Di seguito la locandina con le date complete del tour: