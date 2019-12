Guarda Alanis Morissette e Jimmy Fallon che cantano in incognito in metropolitana

Alanis Morissette e Jimmy Fallon si sono messi a suonare travestiti nella metropolitana di New York per l’episodio di questo mercoledì dello show di Jimmy Fallon. Morissette aveva una parrucca bionda, occhiali da sole e cappello, mentre Fallon aveva una barba finta.

I due hanno cominciato a cantare la classica canzone di Natale Little Drummer Boy, che ha attirato diversi passanti intorno al palco improvvisato sulla banchina dove si stavano esibendo. Morissette cantava, mentre Fallon suonava la batteria. “Grazie mille a tutti, buone vacanze a tutti”, ha detto Fallon alla fine della canzone mentre si toglieva il travestimento e si presentava. “Io sono Jimmy Fallon e questa è Alanis Morissette!”

La rivelazione ha attirato ancora più gente e i due hanno chiuso con la hit di Alanis Morissette You Oughta Know. Anche qui Morissette cantava tutta sorridente mentre Fallon le faceva da accompagnamento e il pubblico cantava in coro.

Lunedì scorso Alanis Morissette ha suonato un set acustico del suo album Jagged Little Pill a New York per presentare il suo nuovo musical tratto dal disco. L’anno prossimo Morissette riporterà l’album in tour per il suo 25esimo anniversario.