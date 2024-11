MTV EMA 2024: largo ai giovani (ma i vecchi continuano a spaccare)

La morte di Liam Payne non poteva non essere ricordata da un palco come quello degli MTV EMA, ancora di più se questi si svolgono per una strana coincidenza nel Regno Unito, terra dei One Direction, ancora di più se a presentarli è Rita Ora, che con Liam ha cantato quel brano di enorme successo che è For You. Che poi se uno va nel Regno Unito dai One Direction è abbastanza difficile scappare: a Londra, il primo giorno che siamo qui, ci regalano un volantino per partecipare a un contest per sosia di Harry Styles. Decliniamo l’offerta ma vediamo i risultati online. Negli stessi giorni si vocifera che la data del funerale è stata decisa, ma che nessuno lo saprà perché «la famiglia vuole mantenere la massima riservatezza». E quindi il saluto definitivo alla popstar viene dato su quel palco proprio dalla sua collega, ma ci arriviamo dopo.

Tornando allo show, la formula degli ultimi anni non cambia, anche solo perché Taylor Swift ha vinto di nuovo (quasi) tutto. Quattro premi: Best Video con Fortnight (feat. Post Malone), Best Artist, Best Live e Best US Act. Segue la rivelazione africana Tyla, con tre premi (Best Afrobeats, Best R&B e Best African Act). Ma dei premi ci interessa relativamente, interessano probabilmente più agli artisti che agli spettatori. Sono le esibizioni quelle che sopravviveranno nei giorni successivi, tagliuzzate per stare nella lunghezza di un reel. Chi scrive è un nostalgico, uno che li ha visti tutti e in tutta la loro interezza. Ma non c’era TikTok, altrimenti chissà.

Lo show inizia con Benson Boone che, appeso a un pianoforte volante, ha cantato le sue hit Slow It Down e Beautiful Things tra fuochi d’artificio e scintille. Se siete dotati orecchie, quest’anno è stato impossibile scappare da questi pezzi. Poi è stata la volta di Tyla, che dopo aver fatto esplodere (solo in senso numerico, tranquilli) la sua Water ha portato sul palco la nuova Push 2 Start, e poi chiaramente il pezzo che l’ha resa – lo dicono tutti – la potenziale nuova Rihanna. Poi Raye, che proprio new act non è ma che solo negli ultimi anni, dopo aver combattuto con la sua discografica, è riuscita a rinascere e a sfornare uno dei dischi più interessanti degli ultimi mesi. Per lei 30 coristi e una live band, il suo nome scritto con le lucette: se Amy Winehouse fosse ancora qui le due sarebbero perlomeno amiche.

Raye - "Escapism" / "Oscar Winning Tears" / "Body Dysmorphia" | 2024 EMAs

Poi è il turno di Shawn Mendes, che presto pubblicherà il suo nuovo disco. Per lui atmosfere da locale, tra luci calde e band dal vivo. Se parliamo di ospiti, gli MTV EMAs non sono più quelli di una volta, mica lo scopriamo ora. Ma c’è qualcosa che è rimasto uguale a quello che era? La colpa è del mondo che è cambiato, stavolta non lo diciamo tanto per dire: gli artisti non si spostano più, fanno promo dal divano di casa, figurarsi se vengono in Europa. Due anni fa era passata Taylor Swift e sembrava l’apparizione della Madonna: rara, ma che se ci credi e vai a Lourdes magari succede.

Quest’anno, proprio perché in UK, un po’ Lourdes per chi ama il pop, ci aspettavamo non Taylor di nuovo, ma qualche vecchia gloria del pop inglese, almeno sul red carpet. Chessò, qualche membro singolo dei Take That, delle Spice, di quell’epoca lì. Come dire: meno Geordie Shore e più Memory Lane. Ma qualche desiderio è stato comunque rispettato. Come l’apparizione sul red carpet e sul palco come presenter di Neneh Cherry e della figlia Mabel, cantante pure lei. O il Global Icon Award a quella vecchia roccia di Busta Rhymes, che MTV non ha mai considerato tanto e che è la prima cosa che dice quando sale sul palco. «Trentaquattro anni che faccio musica ed è la prima volta che ricevo un premio da MTV, feels fucking incredible. Yeah, I’m a fucking global icon». Parla tantissimo, qualcosa come cinque minuti, che in televisione sono infiniti. D’altronde non ne aveva mai vinto uno.

Ma largo ai giovani, dicevamo, che quelli vecchi son più difficili da intercettare. E infatti appare Teddy Swims, che canta Lose Control, altro singolone radio degli ultimi mesi, tratto dall’album col titolo che descrive il rapporto che hanno i genitori di ogni millennial con i sentimenti: I’ve Tried Everything But Therapy. Torna sul palco Busta con un medley di alcuni suoi successi e ci regala il momento più bello dello show. “Baby if you give it to me” (un award in questo caso) “I give it to you” (una esibizione come Dio comanda). Poi tocca alle sudcoreane Le Sserafim, che con Chasing Lightning e Crazy trasformano in palazzetto in una disco. Chiude Peso Pluma, insieme a Estevan Plazola. I due fanno Hollywood insieme a una band di otto elementi con tanto di trombe.

Arriviamo alla fine, c’è un video di Taylor Swift che ringrazia, poi Rita Ora sale sul palco, vestita di nero, e chiede un momento per «ricordare un amico. Qualcuno che era parte di MTV e del mio mondo. Una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto, con un cuore grande, che offriva aiuto ogni volta in cui poteva e che ha lasciato un segno in questo mondo». Mentre parla si commuove, fatica a finire. «Prendiamoci un momento per ricordare il nostro amico Liam».

Un tributo semplice, sentito, giusto. Salgono sul palco i Pet Shop Boys, forse qualcuno ha sentito le nostre lamentele sulla Memory Lane. La loro esibizione ci porta nello spazio, non fateci scendere.

Pet Shop Boys - "All The Young Dudes" / "West End Girls" | 2024 EMAs

BEST SONG

Sabrina Carpenter – Espresso

BEST VIDEO

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST ARTIST

Taylor Swift

BEST COLLABORATION

Lisa ft. Rosalía – New Woman

BEST NEW

Benson Boone

BEST POP

Ariana Grande

BEST AFROBEATS

Tyla

BEST ROCK

Liam Gallagher

BEST LATIN

Peso Pluma

BEST K-POP

Jimin

BEST ALTERNATIVE

Imagine Dragons

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

BEST HIP-HOP

Eminem

BEST R&B

Tyla

BEST LIVE

Taylor Swift

BEST PUSH

Le Sserafim

BIGGEST FANS

Lisa

BEST AFRICAN ACT

Tyla

BEST ASIA ACT

BINI

BEST AUSTRALIAN ACT

Sia

BEST AUSTRIAN ACT

RAF Camora

BEST BRASILIAN ACT

Pabllo Vittar

BEST CANADIAN ACT

Shawn Mendes

BEST CARIBBEAN ACT

Young Miko

BEST DUTCH ACT

Roxy Dekker

BEST FRENCH ACT

Pierre Garnier

BEST GERMAN ACT

Ayliva

BEST INDIA ACT

Mali

BEST ISRAELI ACT

Noa Kirel

BEST ITALIAN ACT

Annalisa

BEST LAT AM CENTRAL ACT

Manuel Turizo

BEST LAT AM NORTH ACT

YeriMua

BEST LAT AM SOUTH ACT

Dillom

BEST NORDIC ACT

Zara Larsson

BEST POLISH ACT

Daria Zawiałow

BEST PORTUGUESE ACT

Bárbara Bandeira

BEST SPANISH ACT

Lola Indigo

BEST SWISS ACT

Nemo

BEST UK & IRELAND ACT

Raye

BEST US ACT

Taylor Swift