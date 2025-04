Coachella: Brian May sale sul palco di Benson Boone per suonare ‘Bohemian Rhapsody’

News Musica

Kesha e Reneé Rapp hanno cantato 'Tik Tok' al Coachella cambiando il primo verso: «F*ck P. Diddy»

La modifica al testo originale - «Wake up in the morning feeling like P. Diddy» - è arrivata dopo le vicende giudiziarie che hanno visto Sean "P. Diddy" Combs accusato di abusi e violenze da più persone, ma anche dopo che accuse simili erano state mosse proprio da Kesha al suo ex produttore, Dr. Luke