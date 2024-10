Richard Ashcroft e i Cast apriranno i concerti degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda

Lo aveva già in qualche modo anticipato Liam in una delle sue raffiche di tweet tra il serio e il cazzeggione, ma ora siamo sempre più vicini all’ufficialità. L’Indipendent scrive che una fonte vicina alla band ha confermato gli opening act per la reunion degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda: Richard Ashcroft e i Cast. A giorni dovrebbe arrivare l’annuncio.

C’è un legame di lunga data tra gli Oasis, Richard Ashcroft e la sua vecchia band, i Verve, che i Gallagher supportarono durante il loro primo periodo nel 1993. A dimostrazione di questa storica vicinanza, ad Ashcroft fu anche dedicata Cast No Shadow e quattro anni dopo, quando gli Oasis erano diventati la più grande band britannica del periodo, i Verve aprirono per loro due show all’Earls Court di Londra. In tempi più recenti, Liam e Ashcroft hanno collaborato al singolo del 2022 C’mon People (We’re Making It Now) e nel 2018, quando Liam era headliner a Finsbury Park, Ashcroft si è unito a lui come ospite speciale.

Anche i Cast, che si sono formati a Liverpool nel 1992 da John Power, dopo la sua uscita dai The La’s, e Peter Wilkinson, ex membro della band Shack, hanno una storia con gli Oasis: avevano aperto gli storici concerti dei fratelli Gallagher a Knebworth nel 1996, insieme a The Charlatans, Manic Street Preachers e Dreadzone. Si dice che Noel abbia descritto l’assistere a un loro live come “un’esperienza religiosa”.