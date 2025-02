Gli Oasis sono tra i candidati all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, ma per Liam è «roba da mezze seghe»

Sono stati resi noti ieri i nomi degli artisti che hanno ricevuto una nomination alla Rock and Roll Hall of Fame, ovvero che per anzianità di servizio (almeno 25 anni) e per gradimento da parte dei giurati potrebbero entrare quest’anno nell’istituzione.

Fanno parte della lista anche gli Oasis, ma a quanto pare Liam Gallagher non è particolarmente impressionato dalla cosa. «La Rock and Roll Hall of Fame è roba da mezze seghe», ha twittato (ha usato per la precisione la parola wankers). Un utente di X gli ha chiesto cosa farebbe perciò se vincesse. La risposta: «Chiaramente andrei dicendo che è una cosa grandiosa».

L’anno scorso, quando gli Oasis hanno ricevuto la prima nomination, ha aveva detto che la Hall of Fame è piena di bumbaclarts. «Non ho bisogno di un premio da segaioli consegnato da un vecchio con in testa un cappello da cowboy». Morale: «It’s all a load of bollox».

Per Liam, la Hall of Fame non è sufficientemente rock’n’roll, specialmente da quando ha aperto le porte anche ad altri generi. «Apprezzo Mariah Carey e tutti gli altri, ma fatemi un favore, andate a farvi fottere. È come se mi mettessero nella Hall of Fame del rap, non voglio far parte di una cosa da gente mentalmente disturbata. Ho fatto più io per il rock’n’roll che la metà di quei pagliacci, quindi sono tutte stronzate».

Band e artisti solisti che entreranno nella Hall of Fame nel 2025 saranno scelti da una lista di 14 nomi. Bad Company, Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Maná, Outkast e Phish sono candidati all’ingresso per la prima volta; Oasis, Mariah Carey, Cyndi Lauper, White Stripes, Joy Division/New Order (candidati assieme come accaduto con Faces/Small Faces, anche se si tratta di due band distinte) per la seconda; i Soundgarden per la terza.

La lista degli artisti che entreranno effettivamente nella Hall of Fame, oltre ai nomi di chi riceverà il Musical Influence Award, il Musical Excellence Award e l’Ahmet Ertegun Non-Performer Award, sarà diffusa ad aprile. La cerimonia si terrà in autunno.