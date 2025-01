Ma quindi ci sarà un tour degli Oasis in Europa?

Prima l’annuncio dei concerti nel Regno Unito e in Irlanda, poi quelli in Sud America, Asia, Australia, Nord America. Ma gli Oasis avevano detto fin da subito che quelle annunciate lo scorso agosto sarebbe stato le uniche date in Europa nel 2025. E l’anno prossimo?

Indiscrezioni parlavano di trattative aperte per portare nel 2026 gli Oasis a Milano oppure a Roma, in quest’ultimo caso al Circo Massimo o all’Olimpico, e giravano voci che la band avesse opzionato lo stadio dell’Atlético Madrid per la tappa spagnola. Ora però, all’ennesima domanda di una fan su X, “quando annuncerete le date europee?”, Liam Gallagher ha risposto: “Non suoneremo in Europa”. Ecco il tweet qui sotto. Meglio abbandonare le speranze o continuare a crederci?