Oasis nominati per la Rock and Roll Hall of Fame, Liam Gallagher: «Fanc*lo, è piena di stronzi»

Sono stati condivisi sabato, in un comunicato ufficiale della Rock and Roll Hall of Fame, i nomi dei candidati che potrebbero entrare a far parte della “storia” contenuta al museo di Cleveland, in Ohio.

Nella lista, che comprende Mary J, Blige, Mariah Carey, Cher, Dave Matthews Band, Ric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Sinéad O’Connor, Ozzy Osbourne, Sade e A Tribe Called Quest, ci sono, per la prima volta, anche loro: gli Oasis. Ma, come ha subito puntualizzato via social Liam Gallagher, non dobbiamo aspettarci che, se la band di Manchester dovesse essere tra i nomi che entreranno effettivamente nella Hall quest’anno, questo cambierà nulla nello “stato dell’arte” del loro duo.

Giusto per essere chiari, Gallagher ha infatti twittato:

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024

«Fanc*lo la Rock n Roll Hall of Fame, è piena di stronzi».

Esternazioni continuate nei commenti, dove Gallagher scrive che «Il ragazzo [il fratello Noel, ndr] adora bazzicare con le celebrità, quindi probabilmente si farebbe vedere alla cerimonia. Io invece sarò a lavarmi i capelli e a farmi farmi pedicure e manicure».

Continuando lo scrolling, ci si imbatte poi in un commento, probabilmente sarcastico o almeno a metà, riguardo un’altra delle nomination presenti in lista, quella di Mariah Carey:

Al commento di un utente, «Non serve essere premiati per essere rock and roll, ma gli Oasis meritano di essere riconosciuti per il loro impatto e i loro risultati», Gallagher ha infatti risposto: «Mai quanto Mariah, lei è grandissima». Il che ha il sapore di un lancio di dissing, ma nascondendo subito la mano.

Per sapere però se davvero Liam avrà l’occasione di non presentarsi alla cerimonia, dovremo aspettare la fine di aprile, quando verranno svelati i nomi ufficiali della Class of 2024. A votare saranno più di 1.000 artisti, storici, e professionisti dell’industria musicale da tutto il mondo, che valuteranno i candidati per, si legge nel sito della Hall of Fame, «l’impatto musicale e l’influenza su altri artisti, per la durata e la profondità della carriera e produzione. Anche l’innovazione e la superiorità nello stile e nella tecnica saranno prese in considerazione». A questo si aggiunge il voto dei fan, assegnabile online fino al 26 aprile.

Inutile dire che Gallagher ha dovuto avere l’ultima parola: «Non ho bisogno di un premio da seg*ioli assegnato da un vecchio con un cappello da cowboy».