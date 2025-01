Come ha reagito Liam Gallagher alla cover metal di ‘Wonderwall’ dei Bring Me The Horizon?

«Liam si incazzerà per questo» ha twittato un fan dopo che ieri i Bring Me The Horizon hanno pubblicato una cover metal del classico degli Oasis Wonderwall.

Ma Liam Gallagher, come sempre, ha scelto di andare controcorrente e la sua reazione ha spiazzato un po’ tutti i suoi fan. «I fucking LOVE it» è stato infatti il commento condiviso del cantante sotto a un post del profilo X Oasis Mania.

I fucking LOVE it — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 29, 2025

E sotto a chi scrive «Liam si incazzerà per questo», ha confermato la sua approvazione «No, non mi incazzerò. È incredibile, mi ha svoltato la giornata». Che sia stato serio o meno non è facile intuirlo anche perché la chiusura del tweet di Liam è questa: «Ora vado a farmi un giro con lo skateboard, andatevene tutti a fanculo».

I’m not it’s absolutely incredible made my day I’m of out on my skateboard fuck y’all — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 29, 2025

La band di Sheffield ha pubblicato la cover per la serie Spotify Singles e per l’artwork ha deciso di ricreare una scena del videoclip ufficiale della canzone. Qui potete sentire una piccola preview del brano (la versione completa si trova su Spotify):