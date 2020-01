È uscito a sorpresa un disco in acustico di Liam Gallagher

Liam Gallagher aveva annunciato una sorpresa, e stanotte è uscito Acoustic Sessions. Non si tratta di un album di inediti ma di una raccolta di versioni acustiche di alcuni brani, tra cui anche pezzi degli Oasis come Cast No Shadow, Sad song e Stand by Me.

Insieme al disco è stato pubblicato il videoclip della nuova versione di Once, che vede protagonista la leggenda del Manchester United Eric Cantona nei panni del re e Liam in quelli del suo maggiordomo/autista.

La collaborazione è nata probabilmente dall’amore di Cantona per la traccia di Why Me? Why Not., che il calciatore francese ha dimostrato quando ha condiviso un video in cui cantava e mimava la ballad su Instagram dal titolo: Quando due leggende di Manchester si incontrano. Once è la mia canzone dell’anno!”