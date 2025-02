Noel Gallagher contro Kendrick Lamar: «Il suo halftime show al Super Bowl? Senza senso»

Mentre i dati dell’esibizione di Kendrick Lamar l’hanno confermata come l’halftime show del Super Bowl più visto di sempre (si parla di 133 milioni e mezzo di persone), dimostrando, ancora una volta, che l’altro grande sport americano è l’hip hop, da questa parte dell’oceano c’è chi non ha per nulla apprezzato la performance del rapper di Compton.

E chi non sono uno dei fratelli Gallagher? Noel Gallagher infatti non ha avuto mezzi termini per quanto visto sugli schermi: «Ho dovuto spegnere, era completamente senza senso». Il musicista degli Oasis, durante la sua apparizione a TalkSport ha continuato: «Non l’ho visto tutto, ho dovuto spegnere. Nei primi due minuti hanno fatto uscire 300 persone da una macchina».

E ancora: «Non mi piace questa cosa dell’halftime show, è insensata. Per me non ha senso. La mia esibizione preferita? Non li guardo, non mi interessano». In ultimo, una stoccata sulla situazione dello sport: «Gli americani si stanno prendendo tutti i nostri sport. La Premier League, la Champions League. In vent’anni anche tutto quello diventerà senza senso».