Liam e Noel hanno passato la Pasqua insieme: «È stato biblico»

I fan degli Oasis possono tirare un sospiro di sollievo: pare che tra i fratelli Gallagher sia davvero tornato un bel clima.

Il 21 aprile, Liam ha sorpreso tutti pubblicando su X un momento inaspettatamente intimo: ha trascorso la Pasqua insieme a Noel e ai suoi due figli, Donovan e Sonny.

«Abbiamo avuto una Pasqua BIBLICA», ha scritto Liam. «Noel, Donovan e Sonny sono passati da casa per una tazza di tè. È stato pazzesco conoscere i piccoli boss. Ovviamente gli ho mandato in tilt il cervello perché sono fico da morire. Lo avete saputo prima da me».

So we had a BIBLICAL Easter Sunday Noel Donavan and Sonny popped over to ours for a cup of tea it was absolutely incredible to meet the young guvs i obviously blew there minds coz im cool as fuck you heard it here 1st LG x

