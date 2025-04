White Stripes e Soundgarden sono ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame

È stata diffusa la lista degli artisti che entreranno a far parte della Rock and Roll Hall of Fame nel 2025. Si tratta, nella categoria performer, di Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden e White Stripes.

I Musical Influence Awards vanno a Salt-N-Pepa e Warren Zevon. Nella categoria Musical Excellence Award i nomi sono Thom Bell, Nicky Hopkins e Carol Kaye. Infine, l’Ahmet Ertegun Award va al discografico Lenny Waronker.

La lista dei candidati all’ingresso nella categoria performer includeva Black Crowes, Billy Idol, Mariah Carey, Phish, questi ultimi più votati tra i fan, oltre a Oasis e Joy Division/New Order, entrambi snobbati per la seconda volta. «La Hall of Fame è roba da mezze seghe», ha twittato mesi fa Liam Gallagher dopo la notizia dell’inclusione degli Oasis nella longlist dei candidati.

«Tutti questi artisti» ha detto John Sykes, presidente della Hall of Fame «hanno forgiato un suono e un atteggiamento inconfondibili, capaci di lasciare un segno profondo nella cultura e di ridefinire il corso del rock. Le loro canzoni hanno dato voce a intere generazioni e ispirato schiere di artisti che ne hanno seguito le orme».

La cerimonia si terrà l’8 novembre al Peacock Theater di Los Angeles. È, come noto, una delle grandi occasioni in cui si vedono reunion inattese (o, al contrario, si rimarcano fratture drammatiche fra ex compagni). Il sogno: rivedere sul palco assieme Jack e Meg White.