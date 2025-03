Oasis, ecco la band che accompagnerà i Gallagher nei concerti della reunion (secondo NME)

Dopo tante speculazioni, abbiamo i nomi dei musicisti che accompagneranno Liam e Noel Gallagher nei concerti della reunion degli Oasis di quest’anno. O meglio, i nomi sono stati rivelati da NME che cita una non meglio precisata fonte informata sul tour.

Le voci e le ipotesi erano tante e del resto non mancano i musicisti che in passato hanno suonato con gli Oasis e coi fratelli singolarmente. Come Alan White, che tempo fa ha postato una foto della sua batteria con la Union Jack, immagine che è stata interpretata come un segnale del fatto che sarebbe stato della partita.

Chi sono allora gli Oasis nel 2025? A quanto pare non ci sarà White, ma Joey Waronker, super batterista (e figlio del noto discografico e produttore Lenny) che in passato ha suonato con Beck, i R.E.M., Roger Waters, gli Atoms for Peace di Thom Yorke. È richiestissimo, la lista delle sue collaborazioni è lunga e piena di nomi illustri, compreso Paul McCartney. Non ha mai fatto parte degli Oasis, ma ha suonato nella live band di Liam Gallagher e John Squire. È una sicurezza.

Alla chitarra ci sarà Gem Archer. Non ha solo suonato con gli Oasis dal 1999 al 2009, ma ha collaborato in seguito con entrambi i fratelli nei Beady Eye e negli High Flying Birds. All’altra chitarra (e tastiere?) c’è una vecchia conoscenza degli Oasis, ovvero Paul “Bonehead” Arthurs. Rappresenta la quota heritage, essendo stato presente fin dal principio nel gruppo, prima ancora che Liam coinvolgesse il fratello.

Al basso, infine, ci sarà Andy Bell, che ha suonato con gli Oasis per dieci anni, nonché membro dei Beady Eye di Liam. Se così fosse, i Gallagher avrebbero scelto la strada di integrare il passato del gruppo con le esperienze soliste. Si attende un annuncio ufficiale. Liam Gallagher ha scritto stamattina su X che le prove non sono ancora iniziate.