Sarà Richard Ashcroft ad aprire i concerti degli Oasis nel Regno Unito?

Dopo che il mese scorso Liam aveva annunciato di aver pensato ad “artisti affermati” come accompagnamento al tour, la rete ha continuato a speculare su chi avrebbe aperto gli attesissimi concerti della reunion degli Oasis. Ora il minore dei Gallagher è tornato ancora una volta su Twitter/X per buttare benzina sul fuoco. A qualcuno che suggeriva Damon Albarn & C. ha risposto: “Adoro i Blur e a un certo punto dobbiamo fare un vecchio caro tour insieme”.

Più tardi Liam ha chiesto ai fan di scegliere: “Richard Ashcroft o Manic Street Preachers”, per poi aggiungere: “Che i Manic siano” e, soltanto qualche minuto dopo, tornare sui suoi passi: “Sto scherzando, non siamo mai salpati senza l’1 e solo RICARDO è il nostro ragazzo, sali a bordo Rkid”.

Richard Ashcroft or Manic street preachers as support — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 4, 2024

The manics it is — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 4, 2024

Only kidding we never set sail without the 1 and only RICARDO he’s our boy from day DOT come aboard Rkid — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 4, 2024

Dopo una raffica di post, Gallagher sembra aver confermato che sarà proprio Ashcroft a supportare la reunion degli Oasis nel Regno Unito con questo tweet:

Just spoke to the CHEF here it is OASIS RICHARD ASHCROFT CAST you are welcome see you nxt year I’m of to to identify as a massive cunt LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 4, 2024

Noel infatti era conosciuto dalla band e dalla troupe come “The Chief”. Quasi sicuramente Liam per “the CHEF” intende “Il Capo”, suo fratello maggiore. “Ho appena parlato con il capo, ecco qua: OASIS RICHARD ASHCROFT CAST, prego, ci vediamo l’anno prossimo. Vado a farmi dare dello stronzo”.

C’è un legame di lunga data tra gli Oasis, Richard Ashcroft e la sua vecchia band, i Verve, che i Gallagher supportarono durante il loro primo periodo nel 1993. A dimostrazione di questa storica vicinanza, ad Ashcroft fu anche dedicata Cast No Shadow e quattro anni dopo, quando gli Oasis erano diventati la più grande band britannica del periodo, i Verve aprirono per loro due show all’Earls Court di Londra.

Un tempi più recenti, Liam e Ashcroft hanno collaborato al singolo del 2022 C’mon People (We’re Making It Now) e nel 2018, quando Liam era headliner a Finsbury Park, Ashcroft si è unito a lui come ospite speciale.

Prima dei post X del 4 ottobre, Liam Gallagher aveva già parlato dell’idea di Ashcroft. All’inizio dell’anno, quando un fan su X/Twitter aveva chiesto se l’ex leader dei Verve avrebbe supportato gli Oasis nei loro concerti dal vivo del 2025, Liam aveva risposto: “Sarebbe BIBLICO”.

Anche i Manic Street Preachers hanno supporto gli Oasis durante i mitici show a Knebworth del 1995. La band ha anche anticipato nuovo materiale in agosto, condividendo una clip con nuova musica sui propri social media e portando i fan a pensare che potrebbero essere nuovamente arruolati per i prossimi spettacoli.