Migliaia di biglietti degli Oasis sono stati cancellati per combattere i bot, e molti fan sono arrabbiati

Alcuni fan degli Oasis che speravano di vedere il tour di reunion della band del 2025 hanno visto i loro sogni infranti quando Ticketmaster ha iniziato ad annullare i biglietti che la società ritiene siano stati acquistati tramite bot.

Secondo il Guardian, Ticketmaster ha fatto partire la cancellazione nel fine settimana, informando via mail gli acquirenti dei biglietti (molti dei quali sostenevano di averli acquistati legittimamente) che sarebbero stati rimborsati.

“È stato confermato che sono stati utilizzati dei bot per effettuare questo acquisto” che “viola i termini e le condizioni del tour”, si legge nella mail.

“Questi termini sono stati stabiliti specificatamente per limitare la rivendita di biglietti su piattaforme di biglietteria non autorizzate a scopo di lucro. Tutte le parti hanno fortemente consigliato ai fan di non acquistare biglietti da siti di rivendita non autorizzati, per proteggerli da frodi o rimborsi”.

“Dire che siamo dei bot è totalmente fuori luogo per Ticketmaster perché abbiamo provato tutto il giorno a procurarci i biglietti”, ha detto al Guardian Leighah Conroy, i cui ticket per lo spettacolo degli Oasis a Manchester sono stati cancellati. “Siamo stati un po’ storditi in queste ultime 24 ore. Mi veniva da vomitare. È una band che potremo vedere mi più dal vivo ed è nella mia lista dei desideri da anni. I miei sogni sono stati infranti”.

Un altro fan che ha affermato di aver acquistato i biglietti legittimamente (e di aver acquistato viaggi in aereo non rimborsabili per partecipare al concerto) ha detto della mail di Ticketmaster: “All’inizio pensavamo che fosse falsa o spam, ma no, era tutto vero”.

In risposta al clamore suscitato dai biglietti annullati, Ticketmaster ha pubblicato una FAQ sui rimborsi degli Oasis, sottolineando che “Ticketmaster e See Tickets, dal 7 febbraio, inizieranno il processo di rimborso dei biglietti che si ritiene abbiano violato i termini e le condizioni stabiliti per il tour.

“L’esame delle vendite dei biglietti è in corso e i risultati saranno trasmessi alle forze dell’ordine competenti una volta completati, ove opportuno”, aggiunge la pagina. “I biglietti rimborsati saranno nuovamente disponibili al valore nominale a tempo debito tramite l’agente di biglietteria ufficiale Ticketmaster. Tutte le parti coinvolte nel tour continuano a sollecitare i fan a non acquistare biglietti da siti web non autorizzati, poiché alcuni di questi potrebbero essere fraudolenti e altri soggetti a rimborso”.

La situazione non è completamente disperata per i clienti legittimi (non bot) i cui biglietti sono stati annullati, poiché Ticketmaster ha raccomandato che “chiunque sia stato contattato e ritenga che un rimborso sia stato effettuato per errore ha ricevuto un modulo da compilare affinché i promotori del tour lo esaminino”.

