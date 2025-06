Il narratore del trailer del nuovo album di Machine Gun Kelly è Bob Dylan

Classifiche e Liste

Le copertine di tutti i dischi di Bob Dylan, dalla peggiore alla migliore

Non la classifica degli album, ma delle cover, come quella mistica (e bruttina) di ‘Saved’ e quella leggendaria di ‘Bringing It All Back Home’. Foto, dipinti, disegni: un viaggio nell’estetica dylaniana riportata in auge da ‘A Complete Unknown’