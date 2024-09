Fontaines D.C.: «La reunion degli Oasis? Non ci interessa». La replica di Liam: «Fott*tevi»

«Gli Oasis sono tornati e ho sentito che la loro attitudine fa schifo, buono a sapersi che certe cose non cambiano mai». Se pensate che questa frase sia stata twittata da qualche fan (o hater) della band di Manchester vi sbagliate; dietro c’è – come sempre – Liam Gallagher.

Ne aggiungiamo un’altra di Liam, giusto per dargli ragione: «Fottetevi, palle mosce, ho visto dei roadie vestiti meglio di voi. Sembrate una versione di merda degli EMF (band meteora che anni ’90 che firmò una sola hit, Unbelievable, ndr)». Con chi se l’è presa questa volta il buon Liam mantenendo alta la bandiera della cattiva attitudine della band?

Fuck them little spunkbubbles I’ve seen better dressed ROADIES — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 12, 2024

Gli spunkbubbles in questione sono i Fontaines D.C. e la motivazione di questo attacco è una risposta a un’intervista che la band ha tenuto a Studio Brussel, un programma radio belga. Interpellati sulla reunion degli Oasis, due componenti del gruppo, Carlos O’Connell e Conor Deegan III, hanno risposto senza mezzi termini. «Non me ne frega un cazzo se devo essere onesto», ha dichiarato O’Connell, mentre Deegan ha proseguito: «Nemmeno io sono entusiasta, penso che siamo rimasti incastrati negli anni ’10 e in una nostalgia che ci fa dimenticare di fare cose nuove. Quello che abbiamo voluto fare con il nostro disco è stato guardare al futuro facendo cose nuove… quindi che gli Oasis facciano la reunion ora è piuttosto fastidioso».

Negli ultimi giorni un rumor sosteneva che i Fontaines D.C. avrebbe aperto le date degli Oasis in questo tour di reunion. Possiamo considerarlo ufficialmente morto o i Fontaines si stanno semplicemente allenando ad avere l’attitudine da Oasis?