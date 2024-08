Ecco quanto costano i biglietti per la reunion degli Oasis

Sono stati resi noti i prezzi dei biglietti per le date dei concerti del 2025 degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda. I biglietti saranno messi in vendita sabato 31 agosto dalle 10 (in Italia). Proprio oggi sono state aggiunte tre nuove date.

Dei concerti che si terranno a Dublino si conosce per ora solo il prezzo più basso (86,50 euro più diritti di prevendita). Si sanno invece i prezzi precisi per Cardiff, Londra, Edimburgo e Manchester (fonte: Gigs and Tours).

I prezzi per Cardiff, Londra ed Edimburgo sono motlo simili. Eccoli, comprensivi di booking fees. Il cambio in euro è approssimativo e da una città all’altra possono ballare pochissime sterline: platea in piedi 150 sterline (circa 178 euro); posti a sedere 73, 100,50, 128, 166,50 e 205 sterline a seconda dei settori (si va quindi dagli 87 a 243 euro circa).

Ci sono poi i pacchetti cosiddetti premium. Quello per i posti in piedi verrà messo in vendita a 215 sterline (255 euro), quello per i posti a sedere a 270 sterline (320 euro) e comprendono entrambi un articolo di merchandise in edizione limitata e un braccialetto commemorativo.

I pacchetti cosiddetti Pre-Show Party & Exhibition Fan, che danno diritto anche all’accesso a una festa pre concerto, a una mostra privata degli Oasis, a un articolo da collezione, a un pacchetto merchandise, a una litografia numerata e un laminato commemorativo vengono 455 sterline (540 euro) e 505 sterline (500 euro) rispettivamente per i posti in piedi e quelli a sedere. I pacchetti simili ma senza il party pre-show saranno in vendita rispettivamente a 355 sterline (421 euro) e 405 sterline (481 euro).

Per i concerti all’Heaton Park di Manchester, che a differenza degli altri non si tengono in uno stadio ma in un parco, ci sono meno tipologie: biglietto in piedi a 148,50 sterline (176 euro), se si vuole l’accesso a un’area hospitality con accesso a bar (non gratis), area chill out e toilette premium (davvero) 268,50 sterline (319 euro).

Il pacchetto Pre-Show Party & Exhibition Fan costa 453,50 sterline (538 euro), quello Merchandise & Exhibition Fan senza il party 353,50 sterline (420 euro).

Si potranno comprare al massimo quattro biglietti a show. Data l’enorme richiesta che stanno facendo fatica a gestire, la possibilità di iscriversi alla pre-sale è stata estesa fino alle 11 del mattino di domani. Le informazioni qui.