A causa della domanda di biglietti «senza precedenti», gli Oasis hanno aggiunto tre date al tour di reunion

«A causa di una domanda senza precedenti, sono state aggiunte tre nuove date all’Oasis Live ’25 nel Regno Unito».

Com’era prevedibile, dopo aver saggiato attraverso il meccanismo della presale (ne abbiamo scritto qui) la domanda di biglietti, gli Oasis hanno aggiunto nuovi concerti al tour della reunion. Si tratta di show in luoghi già toccati dal tour: il 16 luglio a Manchester, Heaton Park; il 30 luglio a Londra, Wembley (era una data già contenuta in un primo elenco emerso su Internet, vedi questo link); il 12 agosto a Edimburgo, Murrayfield Stadium.

Anche i biglietti per questi concerti saranno messi in vendita dalle 10 ora italiana di dopodomani, sabato 31 agosto.

In un post pubblicato ieri, i Gallagher che già avevano annunciato che non ci sarebbero stati altri luoghi in Europa toccati dai concerti nel corso del 2025 hanno ribadito, a causa delle voci che giravano sui media, che «l’anno prossimo gli Oasis non si esibiranno a Glastonbury 2025 o in altri festival. L’unico modo per vedere la band dal vivo sarà il loro Oasis Live ’25 World Tour».

La dicitura World Tour che appare per la prima volta in un loro post non è casuale. Le date per ora si limitano a Regno Unito e Irlanda, ma in caso di successo la band prevede di continuare il tour anche altrove. Si parla in particolare di Stati Uniti, Canada e Messico, sempre nel 2025.