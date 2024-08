Gli Oasis hanno organizzato un’estrazione a sorte per riuscire a comprare i biglietti della reunion

Gli Oasis hanno organizzato una grande estrazione a sorte per decidere chi avrà accesso alla prevendita dei biglietti del tour 2025.

Com’è noto, i tagliandi verranno messi in vendita a partire da sabato 31 agosto alle ore 10 italiane (a questo link l’elenco dei siti dove si potranno acquistare). La band ha però comunicato che venerdì 30 agosto ci sarà una prevendita riservata a “pochi” fortunati.

«Per garantire a quanti più fan un’equa opportunità di accesso ai biglietti», si legge sul loro profilo ufficiale, i candidati alla prevendita di venerdì «saranno selezionati tramite una votazione». Per iscriversi alla votazione c’è tempo fino alle ore 20 italiane di oggi, mercoledì 28 agosto. Lo si fa a questo link.

Per accedere alla riffa dei riff bisogna rispondere a un paio di domande sulla storia degli Oasis. Alcune non hanno conseguenze sulla possibilità di vincere («A quanti concerti degli Oasis sei stato in vita tua?»). A una bisogna rispondere correttamente per avere accesso alla pre-sale («Chi suonava la batteria nella prima line-up degli Oasis?»).

I vincitori della grande riffa riceveranno una e-mail con le informazioni complete sull’accesso alla prevendita la mattina di venerdì 30 agosto. Ma, specifica il profilo ufficiale, essere selezionati non comporta necessariamente riuscire a comprare i biglietti, che saranno assegnati in base all’ordine di arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oasis (@oasis)

Ha fatto discutere la foto storica che ritrae Liam e Noel Gallagher assieme per la prima volta dopo tanti anni usata per la comunicazione della reunion. Molti hanno pensato che fosse post prodotta, ovvero che i due non si fossero davvero incontrati in uno studio fotografico, ma che fossero stati ritratti separatamente e poi uniti al computer.

Sono finite su Internet altre foto dello shooting di Simon Emmett, che si dice «onorato d’essere stato chiamato a immortalare questo momento», e dimostrerebbero il contrario (vedi sotto). Non solo. Secondo quanto afferma una fonte anonima citata dal Sun, lo shooting, che si sarebbe tenuto a luglio, c’è stato, eccome. «Era top secret, quasi nessuno ne era a conoscenza». Quando i due si sono incontrati «l’aria nella stanza era frizzante, elettrica».

Sempre secondo un insider citato dal tabloid, Noel sarebbe stato riluttante nel rimettere assieme la band per la paura di deludere le aspettative dei fan. Avrebbe cambiato idea dopo aver visto il successo dei Blur.

Gli Oasis hanno spiegato che le 14 annunciate sono le uniche date che faranno nel 2025 in Europa, una notizia che ha fato aumentare di qualche grado la febbre dei biglietti, che saranno cercati anche da chi vive nell’Europa continentale e non solo in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda.

Il pomeriggio prima dell’annuncio della reunion era finito su Internet un elenco delle date del tour che conteneva anche alcuni concerti fuori da Regno Unito e Irlanda. L’elenco era attendibile giacché includeva tutte e 14 le date poi annunciate, con un solo errore: era inclusa una data in più a Wembley, quella del 30 luglio che non è stata comunicata, ma è possibile che i giorni che separano i primi concerti londinesi (25 e 26 luglio) dagli ultimi (2 e 3 agosto), e questi dagli show a Edimburgo dell’8 e 9 agosto possano servire a piazzare altre date qualora le prime vadano esaurite.

In ogni caso, nello stesso elenco comparivano alcune date extra europee. Del resto, gli stessi Oasis hanno detto che in caso di successo della reunion avrebbero suonato più in là nel corso dell’anno anche fuori dall’Europa. Ecco le date presenti nell’elenco, ripetiamo, non ufficiale. Sono in posto molto grandi per una band inglese nel Nord America: Toronto, Canada, Downswiev Park, 24 agosto; Chicago, Soldier Field, 27 agosto; East Rutherford (vicino a New York), MetLife Stadiun, 30 agosto; Boston, Gillette Stadium, 2 settembre; Los Angeles, Rose Bowl, 6 settembre; Città del Messico, Foro Sol, 11 settembre.