Oasis, è ufficiale: reunion nel 2025

È ufficiale: gli Oasis si sono riformati e terranno nel 2025 i primi concerti dall’agosto 2009.

Dopo le voci, il teaser di ieri e le indiscrezioni, è arrivato pochi minuti fa l’annuncio sull’account ufficiale del gruppo. Liam e Noel Gallagher hanno trovato un accordo e hanno annunciato 14 concerti nel Regno Unito e in Irlanda: il 4 e 5 luglio a Cardiff (Principality Stadium), l’11, 12, 19 e 20 luglio a Manchester (Heaton Park), il 25 e 26 luglio e il 2 e 3 agosto a Londra (Wembley Stadium), l’8 e 9 agosto a Edimburgo (Scottish Gas Murrayfield Stadium), il 16 e 17 agosto a Dublino (Croke Park).

I biglietti saranno messi in vendita a partire da sabato 31 agosto alle ore 10 italiane. Si potranno acquistare sui seguenti siti: Ticketmaster UK (tranne le date irlandesi), Gigs and Tour (tranne le date irlandesi), SEE Tickets (tranne le date irlandesi), Gigs in Scotland (solo Edimburgo), Ticketmaster IE (solo Dublino). Si possono comprare fino a quattro biglietti a persona. Potrebbe esserci una presale, ma non è stata ancora annunciata. La rivendita dei biglietti è consentita a un prezzo non superiore a quello pagato.

Oasis - Oasis Live '25 [Official Trailer]

Non è per ora dato sapere né il nome dei musicisti che accompagneranno i Gallagher (secondo una fonte consultata dal Sun si tratterebbe degli High Flying Birds, la band di Noel), né se altre date saranno aggiunte a quelle annunciate. Se le indiscrezioni della vigilia venissero confermate, c’è l’interesse in caso di grande successo ad esibirsi anche nell’Europa continentale e negli Stati Uniti.

Ci si aspetta che nel fatidico click day in cui saranno messi in vendita i biglietti vadano esauriti in pochi minuti, qualcosa di simile a quanto successo con l’Eras Tour di Taylor Swift. Secondo Jonathan Shalit di InterTalent, la reunion potrebbe fruttare facilmente 400 milioni di sterline. «Tra biglietti, sponsorizzazioni, merchandise e video, Noel e Liam potrebbero guadagnare 50 milioni a testa».