Gli Oasis condividono un teaser ufficiale: è reunion?

Una data: 27 agosto 2024, domani. E un orario: 8 del mattino. Tanto basta per portare la febbre per la reunion degli Oasis a un livello mai registrato prima. Sarà la volta buona?

Dopo le voci che vogliono i fratelli Gallagher riconciliati e pronti per una serie di concerti nel 2025 a Manchester, Londra e forse a Glanstonbury (ne abbiamo scritto qui), nella notte gli account ufficiali di Oasis, Liam e Noel Gallagher hanno condiviso lo stesso criptico messaggio: “27.08.24 8am”. Nessun altro commento.

Tutti si aspettano un grande annuncio domani. Potrebbe essere un inedito o (vi immaginate?) del semplice merchandise, ma dati i rumors che hanno preceduto il post tutti si aspettano il grande annuncio nell’anno in cui si festeggia il trentennale del debutto Definitely Maybe, di cui il 30 agosto uscirà una versione in edizione limitata.

Ieri sera al festival di Reading, Liam Gallagher ha dedicato Half the World Away all fratello o, come ha detto lui, a «Noel fucking Gallagher».