Adele conquista Monaco: ieri la prima data della sua residency

75.000 fan arrivati da ogni parte del globo: ieri sera Adele ha inaugurato la sua residency europea (che arriva dopo quella di Las Vegas) a Monaco di Baviera. Dieci date, ad agosto, per il suo ritorno sui palchi continentali dopo otto anni.

A ospitare il live un’arena costruita per l’occasione, o meglio: la cantante è salita sul palco del Messe München, temporaneamente soprannominato “Adele Arena”, dopo lavori di ristrutturazione da 130 milioni di dollari che hanno incluso l’installazione di uno schermo LED di 30 metri. Un concerto con una scaletta che pesca da tutti i suoi album, mentre pare che per sentire musica nuova bisognerà attendere ancora perché «non ho in programma di fare musica presto», ha detto in una intervista.

Quello che conta ora sono i concerti, prima di tornare a Las Vegas per finire la residency americana.

La scaletta di ieri:

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (With Orchestra)

Love in the Dark (with Orchestra)

Make You Feel My Love (Bob Dylan cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (With Orchestra)

Set Fire to the Rain (With Orchestra)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Qui invece qualche video:

Adele live - Chasing Pavements & All I Ask - Munich München Messe 2024-08--02

Adele - Send My Love (to Your New Lover) - Messe München 02.08.24

