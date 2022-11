Adele ha inaugurato la sua residenza a Las Vegas: ecco i video

Adele ha finalmente inaugurato la sua travagliata residenza a Las Vegas. Weekends with Adele è cominciata ieri sera e andrà avanti fino al 25 marzo per un totale di 32 performance in 16 weekend.

La residenza sarebbe dovuta cominciare lo scorso gennaio, ma a pochi giorni dalla partenza Adele aveva deciso di rinviare le date in un post strappalacrime. La motivazione? «Lo show non funzionava».

Adele però si era detta convinta della possibilità di questa residenza, e negli ultimi mesi si era messa al lavoro per portare lo show ad un livello qualitativo superiore. Nella notte sono quindi apparse le prime testimonianze dello show sui social, dove non sono mancate le lacrime, ma anche le fiamme e i temporali:

