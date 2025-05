Robert Fripp ha avuto un infarto, sottoposto a due interventi a Bergamo

Robert Fripp ha avuto in infarto ed è stato ricoverato e sottoposto a due interventi a Bergamo. Il chitarrista e leader dei King Crimson lo racconta in un video con la moglie Toyah Wilcox.

«Mio marito ha avuto un infarto due settimane fa, ma era nel posto giusto al momento giusto». Il posto giusto è l’Italia, dove Fripp è venuto lo scorso 26 aprile per esibirsi con la Orchestra of Crafty Guitarists a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Pensava di avere reflusso gastroesofageo, di cui soffre dal 2019, ma i sintomi sono diventati più forti e preoccupanti.

«Due settimane prima avevo avuto un infarto, ma non lo sapevo». Non sentendosi bene la mattina in cui avrebbe preso il volo per il nostro Paese, ha chiesto che a Castione della Presolana ci fosse un dottore. Arrivato in Italia è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo. Ridendo, spiega che «mi hanno depilato le palle. Ma se siete preoccupati per il cuore, perché mi depilate le palle?».

Dopo aver scoperto di avere problemi al cuore, ha chiesto di tornare in Inghilterra per risolverli, ma la dottoressa gli ha detto che sarebbe stato pericoloso. È stato quindi sottoposto a due interventi, il secondo dei quali il lunedì. Gli sono stati impiantati degli stent, intervento delicato per via della triforzazione di una arteria. La cosa peggiore? «Il vaso per pisciare a letto», dice ridendo il musicista che non aveva mai avuto grandi problemi di salute e la cui convalescenza durerà dalle sei alle otto settimane.

«Ho due altre cose da dire. Primo: se sentite acidità di stomaco o reflusso, fate un controllo perché potrebbe essere qualcosa d’altro. Secondo: dopo che sono stato dimesso giovedì, sono andato a suonare e l’esibizione sabato sera nella chiesa di Castione della Presolana è stata meravigliosa. È stato un evento magico per me».