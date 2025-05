Antonello Venditti: «Non ho offeso la disabile, il video è un fake»

La vicenda risale all’estate 2024, quando ha cominciato a circolare un video di Antonello Venditti in concerto a Barletta in cui se la prendeva e scimmiottava apparentemente una persona disabile che lo avrebbe disturbato mentre raccontava una storia al pubblico. «Stronzo di merda», dice Venditti nel video, per poi aggiungere, quando qualcuno gli dice qualcosa: «Ho capito, un ragazzo speciale, che però deve imparare l’educazione».

Dopo le polemiche, Venditti ha pubblicato un video di scuse nei confronti di una ragazza disabile, dicendo di avere sbaglaito e di averle «risposto in maniera molto violenta» pensando che si trattasse di una contestazione politica.

Ora in un’intervista al Corriere della Sera, il cantautore dà una diversa versione dei fatti. Parlando di bullismo sui social, dice che «ne so qualcosa, la storia secondo cui avrei offeso una disabile è nata lì, sui social».

Secondo Venditti, il video è stato montato ad arte per far credere che se la stesse prendendo con la ragazza. «È stato un fake», dice. «Sui social hanno fatto un montaggio in cui hanno unito le mie critiche a un’altra persona normodotata che mi stava insultando al momento in cui me la sarei presa con la disabile: un fake di cui non mi sono accorto nemmeno io all’inizio, tant’è che mi sono sentito in dovere di fare le scuse alla ragazza».

Ora, dice Venditti, «c’è una mia denuncia al tribunale di Andria contro l’autore di quel fake. L’assurdo è che c’è gente che mi chiede se ai miei concerti sono ammessi i disabili».