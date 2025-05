Beats of Pompeii 2025: all’anfiteatro romano Nick Cave, Jean-Michel Jarre e tanti altri

Dal 1° luglio al 5 agosto 2025 torna BOP – Beats of Pompeii, la rassegna musicale che porta sul palco dell’anfiteatro romano più antico del mondo nomi di primo piano della scena italiana e internazionale. Un progetto che non si limita a proporre un cartellone di concerti, ma si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra musica e patrimonio storico in un luogo che da decenni sperimenta l’intersezione tra linguaggi artistici e stratificazioni culturali.

A ospitare l’evento è l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei teatro nel 1971 della leggendaria esibizione a porte chiuse dei Pink Floyd. Quell’esperienza — diventata culto grazie al film Live at Pompeii diretto da Adrian Maben, tornato di recente al cinema — viene oggi ripresa e aggiornata da una manifestazione che unisce artisti come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, Stefano Bollani, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Serena Rossi, Jimmy Sax e Wardruna.

Il programma spazia dalla musica elettronica al prog metal, dal cantautorato al jazz, dalla performance sinfonica al folk nordico. Ad aprire il festival sarà Gianna Nannini, il 1° luglio, con la prima tappa del suo tour europeo. Nei giorni successivi si alterneranno, tra gli altri, i Dream Theater (2 luglio), Jean-Michel Jarre (5 luglio), Antonello Venditti con lo spettacolo dedicato ai 40 anni di Notte prima degli esami (12 luglio) e il quintetto di Stefano Bollani accompagnato da nomi di spicco del jazz internazionale (14 luglio).

Il 15 luglio è la volta di Ben Harper con gli Innocent Criminals, seguito da Jimmy Sax e la Symphonic Dance Orchestra (17 luglio) e da Nick Cave (19 luglio), che torna a esibirsi in Campania dopo vent’anni, questa volta accompagnato da Colin Greenwood dei Radiohead. Il cartellone prosegue con Bryan Adams (25 luglio) in versione acustica, Serena Rossi (29 luglio) con uno spettacolo dedicato a Napoli, e si chiude il 5 agosto con l’esibizione dei Wardruna, tra suggestioni neo folk e richiami rituali nordici.

Due mostre fotografiche, ospitate nel circuito del Parco Archeologico, completano il programma. La prima, Pink Floyd: Live at Pompeii, raccoglie materiali inediti e memorabilia legati alla celebre esibizione del 1971, in un allestimento nei sotterranei dell’anfiteatro. La seconda, Essere donna nell’antica Pompei, esplora il ruolo femminile nella società romana attraverso reperti, ricostruzioni e fotografie.

I biglietti per gli undici concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket.