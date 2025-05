I Pink Floyd primi in classifica in Italia

Succede sempre più di rado che un artista internazionale arrivi al numero uno della classifica italiana. Nel 2024 c’erano riusciti solo Taylor Swift (The Tortured Poets Department), Coldplay (Moon Music) e Linkin Park (From Zero), tutti in vetta per una sola settimana. Nel 2025 ci sono riusciti Bad Bunny con Debí tirar más fotos e Lady Gaga con Mahyem, entrambi detronizzati la settimana dopo rispettivamente da Olly e Rose Villain.

Ci sono riusciti ora i Pink Floyd con At Pompei MCMLXXII, che raccoglie per la prima volta in un disco ufficiale la colonna sonora del film girato a Pompei (e non solo) nel nuovo mix di Steven Wilson. L’altra nuova entrata più alta nella Top of the Music, vale a dire la classifica ufficiale di FIMI, è Mi ami mi odi di Elodie, al terzo posto. In mezzo, Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva, che era primo la scorsa settimana. Per la cronaca, all’83esimo posto in classifica c’è The Dark Side of the Moon (50th Anniversary).

C’è poi la classifica dei formati fisici, vinili, compact e musicassette. Lì ci si aspettava effettivamente di trovare Pink Floyd At Pompei MCMLXXII entrare direttamente al primo posto ed è successo. Alle sue spalle nell’ordine Mi ami mi odi di Elodie, Metallo e carne di Mostro, Comuni mortali di Achille Lauro e Scarabocchi di Chiello. The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) è 11esimo.