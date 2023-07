Adele: «Non vi azzardate a tirarmi qualcosa addosso o vi ammazzo»

Non fate incazzare Adele. O meglio, non vi azzardate proprio a seguire questa nuova stupida moda di lanciare oggetti sul palco perché, in quel caso, finirà male per voi. Siete avvisati.

Durante la sua residenza a Las Vegas, Adele si è presa un momento sul palco per dire la sua sul nuovo spiacevole trend. L’ha fatto alla sua maniera, in abito da sera nero e con una pistola spara-magliette in mano che hanno dato all’artista inglese un tono da vera gangster vecchia scuola: «Avete notato come la gente abbia dimenticato come cazzo si sta ad un concerto? Tirano cose sul palco, avete visto?». Agitando la pistola verso i fan ha poi continuato: «Vi sfido a farlo. Azzardatevi a lanciarmi qualcosa adesso e vi uccido». E così ha sparato una maglietta verso il pubblico.

«Smettetela di tirare oggetti all’artista quando potete lanciarli alla gente», ha detto la cantante prima di scoppiare a ridere. «È tutto al contrario, meglio che torni indietro e ridia indietro la pistola. Avete visto la gente che lancia le cose? Hanno perso la testa».