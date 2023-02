Nessuno (o quasi) vuole suonare all’incoronazione di Re Carlo

Anche la vita dei re può essere dura. Carlo ha aspettato tutta una vita per spogliarsi dal ruolo di principe e diventare re, ma ora che sta finalmente per essere incoronato pare non si stiano trovando artisti disponibili ad esibirsi per l’occasione. I tempi dei menestrelli a corte sono un lontano ricordo.

Secondo quanto riportato dall’edizione americana di Marie Claire, che ha parlato con uno degli organizzatori dell’evento, «il Re ha suggerito alcuni artisti che avrebbe voluto avere e ci teneva molto che Adele e Ed Sheeran fossero tra questi». A quanto pare però i due musicisti hanno declinato l’offerta. La motivazione di Ed Sheeran pare sia da ritrovare nel fatto che il giorno precedente all’incoronazione il cantante sarà impegnato in una data in Texas, rendendo quindi molto complicata la sua presenza in terra d’Albione. Adele, sempre secondo la fonte di Marie Clare, avrebbe invece rifiutato «senza dare alcuna spiegazione», oltretutto non avendo nessuno evento in calendario dopo il 25 marzo.

Secondo i tabloid inglesi però, è ben più lunga la lista degli artisti che avrebbero detto no all’invito di Carlo III. Il Sun la allunga con i nomi di Elton John, impegnato, come Ed Sheeran, in una data il giorno precedente, Harry Styles, «a cui mancherebbero alcuni musicisti chiave tour», Robbie Williams e le Spice Girls, che a quanto pare non avrebbero abbastanza tempo per preparare la reunion.

Nonostante questa serie di rifiuti piuttosto eclatanti, per la felicità del Re sembrano essere arrivate anche le prime conferme. I Take That – senza Robbie -, le sorelle Minogue (Kylie e Dannii), Andrew Lloyd Webber e Lionel Richie faranno parte dello show che si terrà al castello di Windsor il 6 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta dalla BBC.