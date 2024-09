Damiano David goes solo: ecco ‘Silverlines’

Alla fine è successo: Damiano David ha pubblicato musica solista. «I Måneskin stanno benissimo», dicono lui e gli altri componenti, intervistati singolarmente. «Lavoreremo su nuovo materiale, non cambierà nulla». Ma l’attenzione oggi è praticamente tutta su di lui, che qualche settimana fa aveva cominciato a fare un teasing del suo nuovo progetto. E quindi eccola qua, Silverlines, il primo brano che è frutto della collaborazione con Labrinth. Una ballad che non suona per niente come un pezzo dei Måneskin e in cui si sentono praticamente solo quasi pianoforte e organo. Un brano che Damiano racconta a Billboard US: «C’è un livello di vulnerabilità e di onestà che non sono mai riuscito a raggiungere, non perché non fossi onesto nelle altre canzoni», ha dichiarato. «Ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso».

Un lato nuovo che non aveva ancora condiviso «perché voleva rispettare la forte identità della band e il “ruolo che gli era stato assegnato”». Ma mancava un pezzo. «A un certo punto ho iniziato a soffrire davvero di questo punto di vista molto parziale di me stesso. Ero io quello che sceglieva solo di esprimere quello». «Il mio cervello e il mio corpo si sono ribellati e mi hanno costretto a tagliarmi in due a mostrarmi al mondo».

Trovate il video qui sotto:

Damiano David - Silverlines - prod. Labrinth (Official Video)

Dopo aver presenziato ai VMAs, dove c’era anche Vic De Angelis che si è esibita insieme ad Halsey, ora Damiano è pronto per questa nuova fase, e forse potremmo azzardare un parallelismo con altri debutti solisti. Di quelli che fai le canzoni per dimostrare c’è anche altro rispetto a quello che hai fatto vedere prima. Prendendola larga, vi ricordate quando Harry Styles tornò sulle scene da solo, senza One Direction?

Una scelta che non può non passare anche dagli outfit: Damiano ha abbandonato le tutine glitterate per avvicinarsi a un look un po’ italian gangsta con tanto di baffetto. E se da una parte c’è lui con questo nuovo capitolo, dall’altra Vic De Angelis che fa DJ set in giro per il mondo e ha appena pubblicato un singolo con Anitta. I ragazzi puntano in alto.