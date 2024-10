Liam Payne: chi era l’ex One Direction morto a soli 31 anni

In pochi minuti la notizia ha fatto il giro del mondo: Liam Payne è morto ieri all’età di 31 anni. L’ex membro dei One Direction, secondo la polizia, è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

Pablo Policicchio, portavoce del Ministero della sicurezza, ha affermato che poco prima della sua morte la polizia era stata chiamata all’hotel per sedar un “uomo aggressivo che avrebbe potuto essere l’effetto di droghe o alcol”. Le indagini sono ancora in corso.

Quello che si sa, però, è che Payne sembrava di essere di ottimo umore nelle ore precedenti l’incidente. Sul suo profilo Snapchat erano apparsi foto e video in cui diceva che «era una bella giornata in Argentina». «Mi sto solo godendo un caffè e una colazione, anche se è l’una del pomeriggio».

Il cantante si trovava a Buenos Aires per assistere al concerto dell’ex compagno di band Niall Horan, al quale è stato visto due settimane fa.

Payne era diventato famoso nel 2010, quando il giudice di X Factor Simon Cowell e la giudice guest Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), hanno scelto 5 ragazzi che avevano fallito singolarmente ai provini del talent e li hanno messi insieme. Così Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson sono diventati i One Direction.

MAKING of ONE DIRECTION: all FIVE Auditions and FIRST as a group! | 10 Years of 1D | The X Factor UK

Watch this video on YouTube

Quell’anno vinse Matt Cardle, i 1D solo terzi, ma poco male: subito dopo i cinque hanno firmato un contratto da 2 milioni con la Syco Records di Cowell. Il resto è storia del pop: il loro primo singolo What Makes You Beautiful è diventato un successo enorme sia in UK che fuori, il brano più preordinato della storia di Sony Music. Nel 2012, il loro primo disco è diventato il primo album di una band inglese a debuttare al numero 1 della classifica USA. Gli One Direction avevano conquistato il mondo. Seguirono altri 4 album di successo, tour mondiali, singoli e migliaia di fan in delirio.

Una carriera unica che li ha resi una delle boyband di più successo di sempre. 70 milioni di dischi, sette Brit Awards, sette American Music Awards, sei Billboard Music Awards e moltissimi altri premi e riconoscimenti.

Poi, a marzo 2015, l’incantesimo si rompe: durante la leg asiatica del tour, Zayn Malik lascia la band. Nell’estate dello stesso anno i One Direction dichiarano di volersi prendere una pausa per lavorare a progetti solisti. Tutti firmanocontratti discografici e Payne pubblica nel 2026 il brano Strip That Down, scritto tra gli altri da Ed Sheeran. Seguirono altri brani fino alla pubblicazione del brano For You in coppia con Rita Ora, grande successo e colonna sonora del film Cinquanta sfumature di rosso.

Liam Payne, Rita Ora - For You (Fifty Shades Freed) (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

A dicembre 2019 è uscito il suo primo e unico album da solista, LP1. Negli anni successivi il cantante ha pubblicato altri brani, tra cui due canzoni di natale, ed è diventato testimonial di brand di moda. Il suo ultimo singolo, Teardrops, anticipo del secondo disco, era uscito a marzo 2024.

Liam Payne - Teardrops (Lyric Video)

Watch this video on YouTube

Lo scorso anno era riapparso su YouTube pubblicando un video in cui raccontava apertamente i 100 giorni trascorsi in un centro di cura dopo essere diventato qualcuno che “non riconosceva più”. Si era inoltre scusato con i suoi compagni di band per alcuni commenti negativi fatti su di loro durante un podcast di Logan Paul («avevo dei grandi problemi con me stesso e me la sono presa con tutti gli altri», ha scritto in una story su Instagram).

Netflix aveva anche annunciato che Payne avrebbe fatto parte della giuria del nuovo show Building The Band, insieme a Nicole Scherzinger e Kelly Rowland. Le riprese erano cominciate quest’estate, e ora non è chiaro cosa accadrà.

Payne era però conosciuto anche per le sue vicissitudini private. Dal 2015 al 2018 ha avuto una relazione con la cantante inglese Cheryl (Girls Aloud e giudice di X Factor nella sua edizione) dalla quale ha avuto un figlio. Nel mese di settembre del 2019 ha confermato di avere una relazione con la modella Maya Henry, dalla quale si è separato nel maggio del 2021, tornando tuttavia a frequentarla due mesi più tardi. Nel 2022 la coppia si è separata una seconda volta. Nello stesso anno, dopo una breve relazione con Aliana Mawla, l’artista ha iniziato a frequentare Kate Cassidy.

Negli ultimi mesi Payne era tornato al centro delle polemiche dopo che Maya Henry ha pubblicato un romanzo nel quale, pur non accusando direttamente Payne, racconta di una relazione problematica tra un’aspirante modella e un cantante pop la cui carriera è in fase di stop. «Ovviamente il libro è di fantasia», ha spiegato, «ma ispirato a eventi reali», ha dichiarato lei. Henry aveva poi pubblicato un video su TikTok in cui accusava Payne di continuare a molestarla con messaggi e chiamate: «Non solo dal suo numero, ma da vari numeri di telefono, quindi non so mai da dove provengano le chiamate». Su Tik Tok la vicenda aveva cominciato a girare parecchio, con la moltiplicazione di video che riassumevano la storia.

Intanto, sul web sono tantissimi i tributi al cantante. Dai fan in tutto il mondo che «sono devastati» dalla notizia ai colleghi musicisti e del mondo dello spettacolo.