Liam Payne avrebbe “rischiato più volte la morte” a causa dell’abuso di droghe. Questo quanto ha dichiarato il suo amico Roger Nores, accusato lo scorso mese in relazione alla morte del cantante per abbandono di persona con conseguente morte in quanto apparentemente insieme a Payne nei giorni immediatamente precedenti alla sua morte.

Ora, in un documento di 91 pagine ottenuto da Rolling Stone giovedì, Nores ha descritto la presunta gravità dell’abuso di sostanze da parte di Payne, che, secondo la sua versione dei fatti, avrebbe portato a numerosi ricoveri ospedalieri, ripetute visite a centri di riabilitazione e due rianimazioni solo negli ultimi due anni.

Il documento — che include la versione degli eventi fornita da Nores e screenshot di conversazioni con persone vicine all’ex membro degli One Direction — è stato presentato da Nores per sostenere la sua difesa contro le accuse ricevute.

«Era mio amico e gli volevo un mondo di bene. Lo ho aiutato senza tornaconti in tutto ciò che potevo, ho speso soldi di tasca mia per aiutarlo, e nemmeno questo è stato sufficiente», scrive Nores in spagnolo nel documento ottenuto da Rolling Stone. «Non considero di meritare l’accusa che mi viene mossa».

Nel documento, Nores afferma che Payne sarebbe stato continuamente ricoverato in centri di riabilitazione sia in Europa che negli Stati Uniti nei mesi precedenti alla sua scomparsa; che facesse uso di eroina, e che il consumo di sostanze lo avesse portato più volte vicino alla morte.

Secondo quanto raccontato da Nores, nel settembre 2023 Payne avrebbe «subito un’intossicazione grave che lo ha quasi ucciso» e che sarebbe stato ricoverato per tre giorni a Milano. Afferma inoltre che, in quel periodo, Payne sarebbe stato costretto a cancellare un tour in America Latina a causa dell’incidente e della successiva permanenza in un centro di riabilitazione (Payne aveva effettivamente cancellato il tour quell’agosto, motivando la decisione con una «grave infezione ai reni»).

«A causa delle sue dipendenze, Payne ha continuato a frequentare centri di riabilitazione di sua spontanea volontà nel tentativo di superarle», si legge nella dichiarazione. «Sfortunatamente, questi trattamenti non hanno avuto successo e la sua dipendenza è peggiorata, arrivando a fare uso di droghe più pesanti, come l’eroina».

Nores sostiene che Payne sia stato ricoverato altre due volte a Londra alla fine del 2023 e che sia stato portato in ospedale in ambulanza a causa dei suoi «elevati livelli di intossicazione». «I professionisti hanno dovuto ricorrere a manovre di rianimazione per salvargli la vita, senza che la sua famiglia o i suoi amici potessero fare nulla per evitare queste situazioni o aiutarlo».

Nores ha inoltre dichiarato che i problemi di droga di Payne sarebbero peggiorati ulteriormente all’inizio del 2024, e che Payne sarebbe entrato in un centro di riabilitazione in Spagna a marzo. Tuttavia, Payne avrebbe lasciato il centro prima di completare il trattamento e sarebbe tornato a consumare droghe. Nores ha aggiunto che, il mese successivo, Payne sarebbe stato nuovamente rianimato in seguito a una quasi-overdose.

«Liam ha avuto una nuova ricaduta nella sua dipendenza, quindi è stato nuovamente portato in ospedale in condizioni gravi, e i professionisti hanno dovuto ricorrere a manovre di rianimazione per salvargli la vita», sostiene Nores. Aggiunge inoltre che, dopo questo episodio, il padre di Payne avrebbe cercato di farlo ricoverare in un centro di trattamento psichiatrico, ma che Payne si sarebbe opposto all’idea.

L’artista sarebbe poi rientrato nel Regno Unito. In un’email del 23 agosto ottenuta da Rolling Stone, Nores scrive in merito alla decisione all’avvocato di Payne e al padre Geoff, dicendosi «davvero preoccupato per il benessere» dell’amico. «Spero che possiate coinvolgere medici professionisti per controllare regolarmente la sua salute il prima possibile, come ho fatto io mentre si trovava negli Stati Uniti. Da ora in poi mi terrò completamente fuori dalla situazione e disconnesso, e vi auguro tutto il meglio per la salute e la carriera di Liam».

I rappresentanti della famiglia di Payne in Argentina e nel Regno Unito non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Rolling Stone in merito alla dichiarazione di Nores. Anche Nores non ha rilasciato commenti.