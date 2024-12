Secondo il giudice, Liam Payne è morto mentre tentava di scappare dal balcone dell’hotel

Liam Payne non ha “perso l’equilibrio” prima di cadere dal balcone dell’hotel, stava cercando di scappare dall’edificio mentre era drogato, secondo il giudice che si occupa delle sue indagini sulla morte. In una sentenza ottenuta lunedì da Rolling Stone, il giudice Laura Bruniard ha condiviso nuove informazioni su ciò che ha portato alla morte del cantante degli One Direction e ha aggiornato le accuse contro cinque persone interrogate nel caso.

Bruniard ha formulato accuse di “omicidio culposo” contro l’amico di Payne Roger Nores, la direttrice dell’hotel CasaSur Palermo Gilda Martin e il capo della reception Esteban Grassi per i loro atti di “imprudenza e negligenza” che hanno portato alla morte di Payne. Le accuse di Nores sono state significativamente diminuite, dopo che originariamente aveva dovuto affrontare dai 5 ai 15 anni dietro le sbarre per “abbandono seguito da morte”.

“Non credo che [Nores, Martin e Grassi] abbiano pianificato e voluto la morte di Payne. Non hanno pianificato il risultato ma hanno creato un rischio giuridicamente disapprovato”, ha scritto il giudice.

Se condannati, altre due persone – Ezequiel Pereyra e Braian Paiz – rischiano dai quattro ai 15 anni di carcere per la presunta vendita di cocaina al cantante, ed è stato ordinato il carcere preventivo per il presunto crimine.

Le accuse di omicidio colposo contro i dipendenti dell’albergo, Martin e Grassi, sono arrivate dopo aver esaminato le prove che “chiaramente” avevano catturato Payne mentre veniva “trascinato” nella sua camera d’albergo il 16 ottobre mentre era in un presunto “stato vulnerabile”, con il giudice che sosteneva che portarlo nella sua stanza con quel livello di intossicazione “ha creato un rischio legalmente disapprovato per la sua vita”. Payne è morto per traumi multipli ed emorragia interna dopo la caduta, secondo un rapporto post-autopsia.

“Lo stato di coscienza di Payne era alterato e nella stanza c’era un balcone. La cosa giusta da fare era lasciarlo in un luogo sicuro e non da solo, fino all’arrivo di un medico”, ha scritto il giudice nella sua sentenza, aggiungendo che i due dipendenti dell’albergo “non hanno agito con cattiveria” ma sono stati “imprudenti” nel loro comportamento. (Martin avrebbe incaricato Grassi e gli altri dipendenti di portare Payne nella sua stanza.)

Nonostante una precedente affermazione del pubblico ministero secondo cui il cantante degli One Direction era svenuto sul balcone dell’hotel ed era caduto, il giudice ha dichiarato che Payne – in uno stato gravemente alterato – stava “cercando di lasciare la sua stanza attraverso il balcone” prima della sua caduta.

“Ritengo che [Payne] abbia cercato di allontanarsi dal balcone del luogo in cui è stato lasciato perché gli esperti forensi hanno notato che non ha perso l’equilibrio. Ecco come è avvenuta la caduta”, ha scritto il giudice.

Per quanto riguarda l’amico di Payne, il giudice ha affermato che Nores, che ora deve affrontare l’accusa di omicidio colposo, aveva assunto la “posizione di garante” nei confronti della famiglia di Payne ed era il principale punto di contatto del musicista in hotel. Il giudice ha scritto che, sulla base dei risultati dell’autopsia, “lo stato di vulnerabilità di Payne era evidente” quando Nores lasciò CasaSur Palermo 50 minuti prima della caduta.

“Avrebbe dovuto consultare un medico visto l’impegno preso nei confronti della famiglia del defunto”, ha scritto il giudice. “Avrebbe dovuto farlo senza fidarsi di come i dipendenti dell’hotel avrebbero potuto comportarsi [con Payne].”

Secondo l’indagine, le nuove accuse di omicidio colposo facevano seguito a revisioni di interviste e filmati riguardanti la morte di Payne che confermavano l’alto livello di dipendenza di Payne e la “presenza di cocaina e alcol in grandi quantità” nel suo corpo al momento della sua morte. (Nores ha affermato in un documento esaminato da Rolling Stone all’inizio di questo mese che Payne è arrivato “vicino alla morte” a causa della sua lotta con l’abuso di sostanze più volte negli ultimi due anni.)

Altre due persone accusate di spaccio di droga – Pereyra e Paiz – dovranno affrontare il carcere preventivo. Payne avrebbe pagato a Pereyra 100 dollari per la droga, secondo il giudice, e in seguito ha mandato un’auto a casa sua per farsi mandare altra cocaina. Per quanto riguarda Paiz, nonostante lui affermasse che i due facevano uso di droga insieme ma non era stato pagato per questo, il giudice ha stabilito che Payne “ha chiesto soldi alla reception” mentre Paiz era nella stanza.

In una dichiarazione a Rolling Stone, l’avvocato di Paiz, Fernando Madeo Facente, ha criticato l’accusa e ha descritto la decisione del giudice di mandare Paiz in prigione preventiva come “completamente arbitraria e illegittima”.

“Questa risoluzione non fa altro che dimostrare che questa è una ‘caccia alle streghe’”, ha scritto Facente. “[Stanno] cercando i colpevoli e accusando persone innocenti di aver commesso crimini”.

Sia Pereyra che Paiz dovranno scontare il carcere preventivo in attesa del processo. “In questo caso, è stato dimostrato che sia [Paiz che Pereyra] hanno fornito cocaina a Liam Payne in cambio di denaro”, ha detto Bruniard.

Nores ha rifiutato di commentare a Rolling Stone. Grassi e i rappresentanti della famiglia di Payne non hanno risposto immediatamente alle richieste di commentare il nuovo aggiornamento.

