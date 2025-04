La croce, l’erotismo, il club: ecco ‘Mi ami mi odi’, il nuovo video di Elodie

Nella notte Elodie ha pubblicato Mi ami mi odi, il suo nuovo singolo. Prodotta da Dardust, la canzone è stata scritta in collaborazione con Elisa e Jacopo Ettorre. Il brano è un pezzo pop in cassa dritta e nel testo contiene passaggi come “Uomini parlano per me / come se mi leggessero la mente / Ma la mia vita non è una premiere di Broadway / Titoli che infamano per due soldi”

Mi ami mi odi anticipa l’uscita dell’album omonimo della cantante previsto per il 2 maggio.

Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, stando al comunicato stampa, ci mostra una delle quattro versioni di Elodie, Erotica.

Guarda qui il video:

Elodie - Mi Ami Mi Odi

Watch this video on YouTube

Qui le quattro copertine delle edizioni Erotica, Magnetica, Audace e Galattica dell’album Mi ami o mi odi.