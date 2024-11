Liam Payne, a piangerlo al funerale privato gli One Direction (e non solo)

Liam Payne è stato seppellito mercoledì, un mese dopo la sua morte, durante un servizio funebre privato ad Amersham, in Inghilterra. Erano presenti ovviamente presenti anche Niall Horan, Harry Styles, Zayn Mailk e Louis Tomlinson per rendere omaggio al loro collega membro degli One Direction.

La bara di Payne è arrivata in chiesa su una carrozza bianca trainata da cavalli poco dopo il riunirsi di numerosi partecipanti in lutto. Tra loro c’erano i genitori di Payne, Geoff e Karen Payne, e la sua ragazza Kate Cassidy, oltre a Simon Cowell, James Corden, Jamie Scott e Rochelle Humes. Le componenti delle Girls Aloud Kimberley Walsh e Nicola Roberts hanno partecipato a sostegno di Cheryl Cole, madre del figlio di Payne che ora ha 7 anni.

La funzione era chiusa al pubblico, ma numerosi ammiratori e fotografi si sono radunati nelle strade fuori dalla location. La maggior parte dei fan ha adottato un approccio più rispettoso nel piangere il musicista, incluso il raduno in veglie e memoriali nelle città di tutto il mondo nei giorni e nelle settimane successivi alla sua morte.

Payne è morto per traumi multipli, emorragie interne ed esterne e una lesione cranica in seguito alla caduta dal terzo piano del CasaSur Palermo Hotel il 16 ottobre. Tre persone – un amico di Payne, un dipendente dell’hotel e un presunto spacciatore – sono stati accusati di aver fornito la droga al cantante due volte prima della sua morte.

A ottobre è arrivata un’ondata di tributi e sostegno da parte di amici intimi, familiari e collaboratori che piangevano Payne. Tomlinson, Malik, Horan e Styles hanno pubblicato ciascuno post individuali di ricordo sui social media nei giorni successivi alla sua morte. Hanno anche scritto una dichiarazione congiunta che è stata pubblicata sull’account Instagram ufficiale degli One Direction. Era il primo post sull’account della pagina da luglio 2020, visto che la band è in pausa a tempo indeterminato dal 2016.

“Siamo devastati dalla notizia della morte di Liam. Col tempo, e quando tutti ne saranno capaci, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo un po’ di tempo per piangere ed elaborare la perdita di nostro fratello, che amavamo molto”, ha scritto la band. “I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam”.

Cole ha anche condiviso una dichiarazione in cui chiede privacy e rispetto mentre lei e la famiglia di Payne continuano a piangerlo. “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio risentimento in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano”, ha scritto Cole sui social media in quel momento. “Liam non era solo una pop star e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. È lui che ora deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre”.

“Vi prego di considerare a quale utilità servono alcuni di questi report, oltre a causare ulteriori danni a tutti coloro che sono rimasti indietro a raccogliere i pezzi”, ha scritto Cole. “Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che vostro figlio o la vostra famiglia li leggessero. Per favore, date a Liam la poca dignità che gli è rimasta dopo la sua morte per riposare finalmente con un po’ di pace”.

Da Rolling Stone US