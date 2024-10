Niente nuova musica di Liam Payne, cancellata l’uscita del singolo postumo

Come non detto: Do No Wrong, il primo singolo postumo di Liam Payne, non uscirà questo venerdì. A darne la notizia è Sam Pounds, l’artista americano che lunedì aveva annunciato la pubblicazione di questa collaborazione: «Ho deciso di non pubblicare Do No Wrong e di lasciare tutte le libertà ai membri della sua famiglia. Vorrei che tutti i proventi andassero a un ente di beneficenza di loro scelta».

Continua Sam: «Anche se tutti amiamo questo brano, non è il momento di farlo uscire. Stiamo ancora piangendo la scomparsa di Liam e voglio che la famiglia possa farlo in pace. Aspetteremo».

L’ultimo singolo di Payne, Teardrops, è uscito lo scorso marzo e sembrava anticipare la pubblicazione di un album di cui per ora non si hanno novità. Anche il talent show Building the Band prodotto da Netflix, in cui il cantante aveva lavorato con Kelly Rowland, Nicole Scherzinger e Aj Mclean, per il momento non vedrà la luce.