Liam Payne, il primo singolo postumo uscirà venerdì

Son passate meno di due settimane dalla morte dell’ex One Direction Liam Payne, ma nuova musica postuma dell’artista è già pronta per essere pubblicata questo venerdì 1 novembre.

A dare l’annuncio il musicista Sam Pounds che ha deciso di programmare per venerdì l’uscita di Do No Wrong, un brano in collaborazione con Payne: «Prego affinché sia una benedizione per il mondo che Liam ha sempre sognato, prego affinché gli angeli vi confortino ogni giorno durante l’ascolto, e prego affinché questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e tutta la famiglia. Prego che questa canzone eclissi ogni eco negativo di quanto successo».

Sam Pounds https://t.co/wWn3SNOs9t I pray that this will be a blessing to the world like Liam has always dreamed. I pray angels will comfort you all everyday while listening. I pray that this song will be a blessing to Ruth, Bear, and the entire family. I pray that this song… pic.twitter.com/nX0e9qcNon — Sam Pounds (@iamsampounds) October 28, 2024

La scorsa settimana su Instagram Pounds ha pubblicato un video in cui si vedono lui e Payne in studio intendi a riascoltare la canzone in uscita. «Ho visto i referti, ma conoscevo il tuo cuore», ha scritto Sam. Do No Wrong uscirà in versione originale, live mix e acapella.