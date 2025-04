Sexto ‘Nplugged: vent’anni di musica in uno dei borghi più belli d’Italia

Venti candeline e una line-up intrigante: Sexto ‘Nplugged torna a illuminare l’estate con un’edizione che celebra due decenni di musica e sperimentazione sonora. Dal 3 al 6 luglio, l’Abbazia di Sesto al Reghena (PN) diventerà il cuore di un festival che si proporrà di fondere la dimensione intima dei live con l’imponenza storica del borgo medievale.

Nella provincia di Pordenone – recentemente nominata Capitale Italiana della Cultura 2027 – Sesto al Reghena non è solo un gioiello architettonico, ma anche un epicentro di eventi culturali che hanno segnato la scena musicale indipendente. Ed è proprio qui che Sexto ‘Nplugged ha costruito la sua identità, lontana dai festival di massa.

Quattro per ora i nomi annunciati nella lineup dell’estate 2025. Si comincia il 3 luglio con Molchat Doma, band bielorussa che ha riportato la new wave in cima alle playlist globali. Dopo aver conquistato TikTok con Судно (Борис Рыжий) e scalato le classifiche virali di Spotify, i Molchat Doma arrivano a Sesto al Reghena con il loro ultimo album Belaya Polosa. Sonorità cupe, synth ossessivi e un sound che richiama le atmosfere sovietiche di fine anni Ottanta: ecco gli ingredienti per la serata di apertura del festival.

Si continua il 4 luglio con i Black Country, New Road, sul filo della sperimentazione tra post-rock, folk, jazz e musica da camera. Il collettivo britannico arriverà sul palco del Sexto ‘Nplugged con il nuovo album, Forever Howlong, pubblicato da Ninja Tune.

Il 5 luglio l’appuntamento è con Anna Von Hausswolf per uno show tra il concerto e il rituale sonoro. Una voce magnetica, un organo a canne e atmosfere gotiche sono gli elementi che ci dovremo aspettare. Per chi ama le sonorità dark ambient e le suggestioni cinematografiche.

Infine, il gran finale de 6 luglio sarà affidato ai Baustelle, che arriveranno a Pordenone tra futuro e nostalgia, poesia e disincanto – e naturalmente sulla scia del loro ultimo album, El Galactico.

La musica non vi basta? Sexto ‘Nplugged risponde. Dal 2021, la piazzetta Burovich ospita il Sexto Lounge, uno spazio a ingresso libero con DJ set, performance artistiche e un’area food & drink per vivere il festival a tutto tondo.

View this post on Instagram A post shared by Sexto’Nplugged (@sextonplugged)

Sexto ‘Nplugged è realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli. Per tutte le info e per assicurarsi un posto sotto le stelle: www.sextonplugged.it.