Il nuovo album degli Arcade Fire ‘Pink Elephant’ uscirà a maggio

Gli Arcade Fire hanno annunciato titolo e data di uscita del nuovo album, il primo da WE del 2022. Non l’hanno fatto usando i canali consueti, ma una app lanciata la scorsa settimana e chiamata, non senza qualche polemica viste le accuse di molestie sessuale mosse al cantante Win Butler, Circle of Trust, il cerchio della fiducia.

L’album si intitola Pink Elephant e uscirà il 9 maggio. Lo hanno detto Butler e Régine Chassagne in un radio mix diffuso sulla app durante il quale hanno suonato l’inedita Year of the Snake. A proposito del titolo e della data, i due hanno detto di «tenerlo per voi qui dentro il Circle of Trust».

Sulla app la band ha pubblicato qualche giorno fa una versione di un pezzo già noto intitolato Cars and Telephones, scegliendo una strategia promozionale che prevede un contatto diretto coi fan, e forse anche la ricostruzione di un rapporto di fiducia con loro, bypassando i media tradizionali. Pink Elephant dovrebbe essere prodotto almeno in parte da Daniel Lanois.