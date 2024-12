Ora è ufficiale: l’Eras Tour di Taylor Swift è il tour con i maggiori incassi nella storia

Domenica sera è finito, dopo 149 concerti e quasi 2 anni in giro per il mondo, l’Eras Tour di Taylor Swift. In questo lasso di tempo, Taylor Swift ha trascorso più di 520 ore sul palco, ha eseguito quasi 50 canzoni, pubblicato tre album, due Taylor’s Version e un mega disco con 31 tracce. Ma questi numeri sbiadiscono di fronte alle cifre che riguardano quanto guadagnato in vendite di biglietti: 2.077.618.725 dollari. Si, più di due miliardi di dollari.

Secondo il New York Times, sono state più di 10 milioni di persone ad aver assistito all’Eras Tour. Sono bastate due settimane tra l’annuncio del tour negli stadi, il 1° novembre 2022, e la vendita anticipata, il 15 novembre 2022, per rendersi conto della portata del tour. «È davvero incredibile che 2,4 milioni di persone abbiano acquistato i biglietti, ma mi fa davvero arrabbiare che molti di loro si sentano come se fossero stati attaccati da degli orsi per ottenerli», ha scritto Swift su Instagram quella settimana, dopo che gli Swifties avevano affrontato un’estenuante battaglia con Ticketmaster per avere accesso allo spettacolo che avrebbe segnato la loro carriera.

Con l’aumentare del numero di persone in grado di procurarsi i biglietti, è aumentato così anche il numero dell’incasso finale del tour, tenuto nascosto fino alla conclusione del tour. Gli stadi hanno accolto il maggior numero possibile di fan grazie all’uso di posti a sedere con visuale ostruita e alla vendita di biglietti all’ultimo minuto. La maggior parte de fan ha assistito a un solo spettacolo, ma altri sono tornati ogni volta che ne hanno avuto la possibilità.

Con oltre 2 miliardi di dollari di biglietti venduti, l’Eras Tour è diventato definitivamente il tour con i maggiori incassi di tutti i tempi. L’impresa era stata inizialmente segnalata nel 2023, quando si stimava che il tour avesse incassato 1 miliardo di dollari, ma all’epoca non erano ancora stati comunicati numeri specifici. Ciò ha dato il tempo ai Coldplay di rivendicare ufficialmente il titolo all’inizio di quest’anno, quando il loro tour Music of the Spheres ha registrato un totale di oltre 1 miliardo di dollari con quasi 9,3 milioni di biglietti venduti. Ora, però, il trono è tutto di Taylor.

Traduzione da Rolling Stone US.