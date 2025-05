The White Stripes, in arrivo un edizione speciale di ‘Get Behind Me Satan’

No, non si tratta del disco di PoPoPoPo (detta anche Seven Nation Army), ma Get Behind Me Satan è probabilmente l’album con cui i White Stripes cambiarono le regole del rock, spiazzando tutti con i suoni di chitarra che Jack White aveva tirato fuori dal cilindro, e dalla pedaliera. Quest’anno quell’album compie vent’anni, e per celebrarne l’uscita arriverà una ristampa speciale in doppio vinile, disponibile dal 27 giugno: un LP rosso fumo e uno trasparente con venature rosse e nere.

Uscito nel 2005, Get Behind Me Satan è forse il disco più coraggioso e sperimentale del duo. Registrato nella tromba delle scale della casa di Jack White a Detroit, è l’album con cui il duo si allontanò definitivamente dal sound di Elephant, il disco che li aveva consacrati, per gettarsi a capofitto dentro sonorità prima di all’ora lontanissime dal loro stile.

Dentro ci sono singoli diventati cult come Blue Orchid, My Doorbell e The Denial Twist. Inoltre, nonostante lo spiazzamento iniziale di critica e pubblico, in quell’anno il disco vinse un Grammy come Best Alternative Album, superando le 900.000 copie vendute solo negli USA.

La ristampa uscirà a pochi mesi di distanza da Get Behind Me Satan XX, una versione ampliata con demo, alternative takes e registrazioni live. Nel frattempo, i White Stripes sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, insieme a nomi come OutKast, Soundgarden e Cyndi Lauper.