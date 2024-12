Ecco i 10 tour che hanno realizzato i maggiori incassi nel 2024 nel mondo

Pollstar, che si occupa di raccogliere dati sull’industria della musica dal vivo, ha diffuso la classifica dei 10 tour che hanno realizzato i maggiori incassi nel 2024 nel mondo.

Come previsto, al primo posto c’è l’Eras Tour di Taylor Swift che quest’anno ha incassato oltre un miliardo di dollari (circa 950 milioni di euro). Sommato al miliardo e passa incassato nel 2023, fa dell’Eras Tour la tournée di maggior successo economico di sempre (si è chiusa lo scorso 8 dicembre a Vancouver, ultima delle 149 date fatte nell’arco di 21 mesi).

Al secondo posto ci sono i Coldplay, che hanno realizzato i maggiori incassi di sempre per una band e che hanno venduto 10,3 milioni di biglietti, una cifra record. Nella top 10 ci sono anche Bruce Springsteen and the E Street Band e i Rolling Stones.

Dopo lo stop forzato del 2020 e 2021, a livello globale l’industria dei concerti è in costante crescita. Se nel 2019, l’ultimo anno prima del Covid, gli incassi totali dei 100 concerti di maggior successo erano pari a 5549 milioni di dollari, nel 2022, 2023 e 2024 sono saliti rispettivamente a 6280, 9169 e 9501 milioni, con una decisa accelerazione negli ultimi due anni.

Ecco l’elenco degli incassi del 2024 espressi in milioni di dollari:

1. Taylor Swift: ‘The Eras Tour’, 1043

2. Coldplay: ‘Music of the Spheres Tour’, 421,7

3. P!nk: ‘Summer Carnival Tour’, 367,3

4. Luis Miguel: ‘Tour 2023-24’, 261,5

5. Bruce Springsteen and the E Street Band: ‘Tour 2023-24’, 251,3

6. The Rolling Stones: ‘Hackney Diamonds Tour’, 235

7. Bad Bunny: ‘Most Wanted Tour’, 210,9

8. Zach Bryan: ‘Quittin’ Time Tour’, 199,1

9. Metallica: ‘M72 Tour’, 179,4

10. Madonna: ‘The Celebration Tour’, 178,8