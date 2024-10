Olivia Rodrigo cade in una botola durante un concerto: «Sto bene»

Poteva farsi molto male ma fortunatamente non è successo: Olivia Rodrigo, durante un concerto in Australia lo scorso 13 ottobre, è caduta accidentalmente in una botola sul palco. Una caduta che è stata ripresa dai fan presenti:

Olivia Rodrigo Falls through hole on stage midway through concert

«Oh mio Dio, è stato divertente. Sto bene!», ha detto Rodrigo dopo essersi prontamente rialzata. «A volte c’è un buco nel palco. Va bene! Okay, dov’ero rimasta?»-

Dopo il concerto, Rodrigo si è presa in giro postando una clip della caduta sulla sua pagina TikTok, con la colonna sonora di QKThr di Aphex Twin. «Sto bene hahaha ❤️», ha scritto nei commenti, rassicurando i fan di non aver riportato ferite.

La tappa di Melbourne è stata l’ultima del tour mondiale GUTS.