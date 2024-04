Coachella 2024: Tyler, The Creator (e Childish Gambino), la reunion dei No Doubt (feat. Olivia Rodrigo) e tutto quello che è successo durante il day 2

È stato lanciato fuori da una roulotte in fiamme parcheggiata sul palco. E poi durante il suo set al Coachella Tyler, The Creator ha chiamato al suo fianco Childish Gambino per cantare Running Out Of Time, dall’album di Tyler del 2019 Igor: “Sapete cos’è folle, odiavo quel ne*ro. Davvero, sono dovuto andare in terapia per risolvere la cosa”, ha detto Tyler prima di elogiare Donald Glover per la sua musica.

TYLER THE CREATOR AND CHILDISH GAMBINO YALL !!! pic.twitter.com/QSIDsBCt11 — Mukarram Rasheed (@mukarram_jarral) April 14, 2024

Subito dopo è arrivato sul palco anche A$AP Rocky per il debutto dal vivo di Potato Salad seguito da Who Dat Boy. Tyler ha poi riportato i fan alle prime fasi della sua carriera, eseguendo diverse canzoni di Odd Future. E dopo sono apparsi anche Kali Uchis e Charlie Wilson.

TYLER AND ASAP YES pic.twitter.com/7NuNFih2g5 — victoria (@chrisIivias) April 14, 2024

Prima di Tyler è andata in scena la reunion dei No Doubt, che hanno suonato molte delle loro hit: da Don’t Speak a Hella Good a Sunday Morning, da Ex-Girlfriend alla loro celebre cover di It’s My Life dei Talk Talk, fino Different People per la prima volta in 15 anni, portando sul palco anche Olivia Rodrigo per cantare Bathwater del 2000, durante il quale Olivia ha indossato una canottiera bianca con la scritta “I ❤️️ ND”.

Olivia Rodrigo and Gwen Stefani during No Doubt’s set. #Coachella pic.twitter.com/UH6G1E5Kof — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) April 14, 2024

E poi i Blur con i Torres Martinez Cahuilla Bird Singers come ospiti speciali per Bird Song e Death Of A Party, Ice Spice, Grimes e il suo DJ set (non ha cantato dal vivo), Jakob Nowell – figlio del defunto Bradley – con i Sublime e i Vampire Weekend, che hanno chiuso il loro set country con l’apparizione a sorpresa di Paris Hilton e un impersonato di Abraham Lincoln.