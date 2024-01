È stato annunciato che Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa si esibiranno ai Grammy 2024. La cerimonia si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles il 4 febbraio.

Le tre popstar sono candidate complessivamente in 14 categorie. What Was I Made For? di Eilish è in lizza come Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best Music Video e Best Song Written for Visual Media (ovvero il film Barbie). Non solo, Never Felt So Alone con Labrinth ha una nomination come Best Pop Duo/Group Performance.

Anche Vampire di Rodrigo è in lizza come Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Solo Performance. Il suo Guts ha ricevuto nomination come Best Pop Vocal Album e Album of the Year, mentre Ballad of a Homeschooled Girl compete come Best Rock Song. Dua Lipa ha due nomination per Dance the Night, sempre dalla colonna sonora di Barbie: Song of the Year e Best Song Written for Visual Media.

A proposito di Olivia Rodrigo, in una intervista concessa a Vultures Billie Joe Armstrong dei Green Day ha parlato degli artisti pop che usano riferimenti al punk nei loro dischi. «Non compro, né ascolto in streaming quei dischi. Mi ci imbatto e penso suonino bene. Sarebbe divertente lavorare con lei prima o poi. Ha talento».

Armstrong non sembra particolarmente colpito da fatto che chi usa riferimenti al punk non ne conosca bene la storia. «Succede che qualcuno sia interessato al punk-rock senza esserne stato influenzato o conoscerne la storia quanto me, che sono una specie di enciclopedia. Fare qualcosa con una come Olivia Rodrigo sarebbe divertente».

Venerdì uscirà il nuovo album dei Green Day Saviors. A questo link la recensione di Rolling Stone.